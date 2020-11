Statt sich wie geplant in der Heimat zu treffen, absolviert das Team von Trainer Christian Berge seine Vorbereitung auf das Länderspiel in Italien (Sonntag, 18.00 Uhr) ab Dienstag in Flensburg. Dies bestätigte der norwegische Handball-Verband am Montag der dänisch-deutschen Tageszeitung Flensborg-Avis.