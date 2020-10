Nach der Wende führte Doering die wiedervereinigte Frauen-Nationalmannschaft 1993 in Norwegen zum WM-Titel. "Es gab von beiden Seiten viel Druck auf mich, was die Nominierungen für die erste gesamtdeutsche Mannschaft betraf. Aber ich habe gleich gesagt: Hier zählt Handball und nicht Politik ? und so stellte ich meine Mannschaft für die WM 1993 zusammen", sagte er einmal über die Zeit: "Und nach der WM gab es auch keine Kritik mehr an irgendwelchen Nominierungen."