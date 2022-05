"Tim ist beim TBV mittlerweile zu einer echten Identifikationsfigur aufgestiegen", sagte Lemgos Trainer Florian Kehrmann: "Er wird in den kommenden Jahren das prägende Gesicht des TBV sein."

Der 26-jährige Suton war in der Saison 2014/15 von den Rhein-Neckar Löwen ins Lipperland gewechselt. Nach einem einjährigen Gastspiel beim TuS N-Lübbecke kehrte er im Sommer 2016 nach Lemgo zurück. In der laufenden Spielzeit erzielte Suton in bislang 27 Ligaspielen 100 Treffer für den TBV. In der Nationalmannschaft kam Suton seit seinem Debüt im Juni 2017 gegen die Schweiz 14-mal zum Einsatz.

