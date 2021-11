Der 32-Jährige kommt vom belarussischen Meister und Pokalsieger Meschkow Brest. Der Klub hatte den Vertrag mit Pesic zuletzt aus "medizinischen Gründen" aufgelöst.

Pesic, der bereits einen ab Sommer 2022 gültigen Vertrag beim französischen Champions-League-Teilnehmer HBC Nantes unterschrieben hat, bestand den Medizincheck in Stuttgart. "In den vergangenen Spielen haben uns stets Kleinigkeiten zum Punktgewinn beziehungsweise zum Sieg gefehlt. Gerade in den nun anstehenden Duellen mit Tabellennachbarn wird Ivan uns helfen können", sagte Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

