Für das Turnier in Ungarn und der Slowakei war der 21 Jahre alte Profi der Rhein-Neckar Löwen aufgrund einer fehlenden Coronaimpfung nicht infrage gekommen. Jetzt erhält er als Nachrücker von Bundestrainer Alfred Gislason die Möglichkeit, sich wieder zu beweisen.

"Ihn dazuzuholen, ist auch eine Investition in Juri", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer: "Er wird durch die Maßnahme eine weitere Chance haben, dorthin zu kommen, wo er sich sieht. Nämlich auf einem sportlich hohen Niveau und im verdienten Kreis der Nationalmannschaft."

Knorr, Sohn des langjährigen Nationalspielers Thomas Knorr, gilt mit Blick auf die Heim-Turniere 2024 (EM) und 2027 (WM) als eines der hoffnungsvollsten deutschen Talente. Doch er hatte zuletzt etwas den Anschluss verloren. Erst nach dem Ausfall von Philipp Weber erhielt er eine Einladung für den Lehrgang in Kamen-Kaiserau und die Länderspiele gegen Ungarn am Samstag (16.15 Uhr) in Gummersbach und am Sonntag (17.15 Uhr/jeweils Sport1) in Kassel.

"Wir wissen, wozu Juri in der Lage ist", fügte Kromer an. Man erwarte nicht mehr von Knorr als von den anderen 16 Spielern "aufgrund dessen, dass er einen anderen Impfstatus oder anderen Januar hatte als wir".

