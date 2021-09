Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha schlug Pokalsieger TBV Lemgo Lippe am Samstagabend mit 30:29 (17:14) und revanchierte sich damit für die bittere Niederlage im Pokal-Halbfinale im Juni.

"Eigentlich hatten wir das Gefühl, das Spiel im Griff zu haben, haben dann aber zu viele freie Bälle liegen lassen, dann wurde es noch einmal spannend", sagte Steffen Weinhold bei Sky.

Mit fünf Treffern war Niclas Ekberg der beste Werfer der Kieler vor 3007 Zuschauern in Düsseldorf und hatte maßgeblichen Anteil am Gewinn des ersten Saisontitels. Lemgo, das in Gedeon Guardiola (8) seinen besten Werfer hatte, verpasste seinen fünften Supercup-Erfolg.

Das Duell zwischen Meister und Pokalsieger eröffnet traditionell die Saison. Die Bundesliga startet am kommenden Mittwoch unter anderem mit der Partie des Meisters aus Kiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten in ihre 56. Spielzeit.

