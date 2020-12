Niclas Ekberg war mit acht Toren am Dienstagabend in Köln der beste Werfer für die Mannschaft von Trainer Filip Jicha, der als erster Handballer sowohl als Spieler als auch als Trainer für einen Verein den Titel in der Königsklasse holte. Platz drei erreichte Paris St. Germain nach dem 31:26 (14:11) gegen das ungarische Topteam Veszprem HC.