Rekordpokalsieger THW Kiel spielt in der Runde der letzten 32 beim Zweitligisten EHV Aue. Außerdem kommt es unter anderem zum Bundesligaduell zwischen dem SC DHfK Leipzig und den Rhein-Neckar Löwen. Dies ergab die Auslosung durch den Deutschen Handball-Bund (DHB) im Anschluss an den Supercup in Düsseldorf.

Die zweite Runde wird am 5. und 6. Oktober gespielt. Das Final Four findet am 23. und 24. April 2022 statt.

Die Paarungen im Überblick:

TuS N-Lübbecke - SC Magdeburg

EHV Aue - THW Kiel

HSV Hamburg - Füchse Berlin

TV Hüttenberg - Frisch Auf Göppingen

VfL Gummersbach - TuS Ferndorf

HC Erlangen - SG Flensburg-Handewitt

HSG Nordhorn-Lingen - HBW Balingen-Weilstetten

TSV Bayer Dormagen - TBV Lemgo Lippe

DHB Amateurpokal-Sieger - TSV Hannover-Burgdorf

ASV Hamm-Westfalen - TV Großwallstadt

Eulen Ludwigshafen - GWD Minden

DJK Rimpar Wölfe - TVB 1898 Stuttgart

SC DHfK Leipzig - Rhein-Neckar Löwen

ThSV Eisenach - HSG Wetzlar

DHB Amateurpokal-Finalist - Bergischer HC

SG BBM Bietigheim - MT Melsungen

