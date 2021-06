Publiziert 26/06/2021 Am 20:12 GMT | Update 26/06/2021 Am 20:12 GMT

Die Mannschaft von Trainer Emir Kurtagic besiegte am Samstag den TuS Ferndorf mit 33:27 (13:10) und folgt dem HSV Hamburg in die Eliteliga. Weil der bereits am Dienstag aufgestiegene HSV mit 27:28 (14:14) bei der SG BBM Bietigheim patzte, schloss N-Lübbecke die Saison als Tabellenerster ab.

Das Nachsehen hatte der VfL Gummersbach. Der Altmeister wurde mit einem Punkt Rückstand auf den TuS und den HSV Dritter und verpasste die Bundesliga-Rückkehr knapp.

Handball Handball: Thiel als Vorstandschef der Frauen-Bundesliga bestätigt VOR 6 STUNDEN

Handball Handball: Kehrmann zum "Trainer der Saison" gewählt VOR 8 STUNDEN