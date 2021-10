Der 26 Jahre alte Rückraumspieler steht beim deutschen Rekordmeister noch bis 2023 unter Vertrag, finanzstarke Sponsoren aber wollen in Trondheim um ihn herum so schnell wie möglich ein internationales Topteam aufbauen.

"Ich will keine Seite enttäuschen, aber das wird nicht möglich sein. Mein Bauchgefühl wird entscheiden, das wird richtig schwer", sagte der Skandinavier den Kieler Nachrichten. Er werde die weitere Zeit in Kiel genießen, könne aber einer Entscheidung auf Dauer nicht ausweichen: "Aus Respekt vor dem Projekt in Norwegen, aber das gilt auch für den THW Kiel."

