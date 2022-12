Wie der Tabellen-15. am Montag mitteilte, erhielt der 44-Jährige die Freigabe des kroatischen Verbands und bei den Mittelhessen einen Vertrag bis Saisonende.

"So, wie es mein Traum war, eines Tages einmal die kroatische Mannschaft zu führen, war es auch ein großes Ziel von mir, Cheftrainer in der Bundesliga sein zu dürfen", sagte Horvat, der sein Nationaltraineramt in Kroatien weiterführt und im Januar an der WM in Polen und Schweden teilnehmen wird.

Mit nur vier Siegen und einem Remis liegt Wetzlar in der Bundesliga nach 16 Spielen auf dem 15. Rang. Aufgrund der sportlich angespannten Situation hatte der Klub Matschke Ende November freigestellt. Beim Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den Tabellenzweiten Rhein-Neckar Löwen wird Horvat erstmals auf der Bank sitzen.

