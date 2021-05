Publiziert 20/05/2021 Am 08:54 GMT

Der 23 Jahre alte Rechtsaußen kommt im Juli vom Champions-League-Teilnehmer RK Celje und hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Novak ersetzt den Norweger Kristian Björnsen, der zum dänischen Spitzenklub Aalborg Handbold wechselt.

In der laufenden Champions League scheiterte Novak mit RK Celje im Achtelfinale an Paris Saint-Germain. Der Linkshänder erzielte auf europäischer Ebene 40 Tore für seinen Verein, in der slowenischen Liga steht er aktuell bei 110 Saisontreffern, davon 43 Siebenmeter.

