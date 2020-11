Zuletzt hatte es angesichts steigender Corona-Fallzahlen eine kontroverse öffentliche Debatte über das Mega-Turnier mit 32 Teams in Ägypten gegeben, auch von Spielerseite gab es scharfe Kritik an der geplanten Austragung. "Wir nehmen die Sorgen und Ängste von Spielern und Klubs deutlich wahr, sehen aber auch die Notwendigkeiten und Wünsche der nationalen und internationalen Verbände", sagte Bohmann und betonte, dass "die Gesundheit aller Beteiligten die absolute Priorität hat. Das ist unverhandelbar."

Bohmann warb dafür, "nun erst einmal die Schärfe aus den Diskussionen zu nehmen. Bis zur WM sind es noch knapp zwei Monate, da kann gerade in einer hoch dynamischen Situation, wie wir sie zurzeit erleben, noch einiges passieren." Deshalb sieht er "keine Dringlichkeit, das jetzt zu entscheiden. Wir sollten die Pandemie-Entwicklung in den teilnehmenden Ländern und in Ägypten weiter beobachten", so Bohmann.