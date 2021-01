Dieses hat auch die deutsche Mannschaft ganz dicht vor Augen: Das zweite Gruppenspiel der DHB-Auswahl am Sonntag (18.00 Uhr) gegen Kap Verde steht vor der Absage, weil die Afrikaner am Samstagabend aufgrund weiterer Coronafälle in ihren Reihen nur noch neun spielfähige Akteure zur Verfügung hatten - der Weltverband IHF verlangt zehn. Am Sonntag um 10.00 Uhr wird entschieden, ob die Begegnung stattfindet.