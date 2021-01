Dies teilte der Weltverband IHF am Sonntag in Kairo mit. Der Rückraumspieler avancierte mit 48 Treffern zum fünftbesten Torschützen des Turniers. Bester Torjäger war der Katarer Frankis Marzo mit 58 Treffern vor dem Norweger Sander Sagosen (54 Tore) und dem schwedischen Linksaußen Hampus Wanne (53).

Im All-Star-Team stehen insgesamt fünf Spieler, die mit ihren Mannschaften das Finale erreicht hatten. Neben zwei Dänen sind drei Schweden dabei. In Ferran Sole (Rechtsaußen) schaffte es auch ein Spanier in den erlauchten Kreis, zudem mit Kreisläufer Ludovic Fabregas ein Franzose. Drei der sieben Spieler (alle drei Schweden) verdienen ihr Geld in der Bundesliga.