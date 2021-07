"Wir sind hervorragend im Olympischen Dorf angekommen und haben unsere Zimmer bezogen. Die Räumlichkeiten sind deutlich geräumiger, als wir das von Rio gekannt haben", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer: "Es gibt gute Möglichkeiten, um zu regenerieren. Das Dorf ist sehr kompakt und mit kurzen Wegen gehalten."

Die Essensqualität in der Mensa und die Dichte der Essenden empfinde man als "sehr angenehm. Wir fühlen uns momentan sehr wohl und haben gute Erwartungen, dass das auch für die möglichst lange Dauer im Turnier sehr angenehm bleiben wird", sagte Kromer.

Die deutsche Mannschaft, die sich zuletzt eine Woche in Tokushima auf die Olympischen Spiele vorbereitet hatte, startet am Samstag (09.15 Uhr MESZ) gegen Europameister Spanien in das Turnier. Weitere Gegner in der Gruppenphase sind Argentinien, Rekordweltmeister Frankreich, Norwegen und Brasilien. Die besten vier Teams erreichen das Viertelfinale. Ziel der DHB-Auswahl ist das Halbfinale.

