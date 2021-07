Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason bezwang den EM-Dritten Norwegen mit 28:23 (14:11) und feierte ihren zweiten Sieg im vierten Spiel.

Beste deutsche Torschützen im Yoyogi National Stadium in Tokio waren Kapitän Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen) mit sechs verwandelten Siebenmetern und Rechtsaußen Timo Kastening (MT Melsungen) mit fünf Treffern.

Damit zog die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) vorbei an den nun punktgleichen Norwegern (beide 4:4 Zähler) und belegt in der schweren Vorrundengruppe A den dritten Platz. Für das sichere Weiterkommen benötigt Deutschland im abschließenden Gruppenspiel gegen Außenseiter Brasilien am Sonntag (12.30 MESZ/ZDF und Eurosport) noch einen Punkt.

