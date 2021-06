Publiziert 30/06/2021 Am 11:19 GMT | Update 30/06/2021 Am 11:19 GMT

Juli bis 8. August) auf jeden Fall bei der Medaillenvergabe dabei sein. Bundestrainer Alfred Gislason und Axel Kromer, Sportvorstand des Deutschen Handballbundes (DHB), formulierten bei einer virtuellen Medienrunde am Mittwoch eine entsprechende Vorgabe. "Wir fahren nach Tokio, um das bestmögliche Ziel zu erreichen", sagte Gislason: "Und dieses Ziel ist eine Medaille."

Vom Olympiasieg, den DHB-Vizepräsident Bob Hanning vor einiger Zeit ausgerufen hatte, war am Mittwoch allerdings nicht die Rede. "Es gibt einige Nationen, die dieses Ziel viel lauter aussprechen könnten als wir", sagte Kromer. Erstmal gelte es, sich in der Sechser-Vorrunde eine gute Ausgangsposition für das Viertelfinale zu erspielen und darüber vielleicht das Halbfinale zu erreichen: "Dann sind für drei Medaillen noch vier Mannschaften übrig, und wir hätten nicht vor, diese Medaillen den anderen zu überlassen."

Am Montag zieht Gislason seinen 17er-Kader zu einer kurzen Vorbereitung in Herzogenaurach zusammen. "Die Spieler haben nach der Bundesliga-Saison nur ein paar Tage Zeit zum Regenerieren", sagte Gislason: "Deshalb werden wir keine konditionellen Schwerpunkte setzen, sondern hauptsächlich im taktischen Bereich arbeiten. Wir können erstmal keine großen Belastungen fahren."

Die Nationalmannschaft bestreitet vor dem Abflug nach Asien noch zwei Länderspiele in Nürnberg gegen Brasilien (9. Juli, 20.15 Uhr) und Ägypten (11. Juli, 15.05 Uhr/beide Sport1). Am 14. Juli werden die deutschen Handballer nach Japan reisen ? zunächst zur zweiten Vorbereitungsphase nach Tokushima, ehe am 22. Juli die Weiterreise nach Tokio ansteht.

DHB-Gegner in der Gruppenphase sind Europameister Spanien, Argentinien, Rekordweltmeister Frankreich, Norwegen und Brasilien. Ihr erstes Spiel bestreitet die DHB-Auswahl am 24. Juli gegen Spanien.

