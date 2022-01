bis 30. Januar) reisen. Darüber informierte Bundestrainer Alfred Gislason nach dem 30:26 (15:14)-Erfolg im Testspiel gegen die Schweiz. Kreisläufer Kohlbacher kuriert derzeit eine Adduktorenverletzung aus.

"Wir werden erstmal abwarten mit ihm", sagte Gislason am Freitagabend: "Er hat es gestern probiert. Das ging nicht. In einer Woche schauen wir, wie weit er nach vorne gekommen ist, um ihn nachzuholen, wenn es sein muss." Mit Kapitän Johannes Golla und Patrick Wiencek stehen aktuell zwei Kreisläufer im 18-köpfigen DHB-Aufgebot.

Bei der EM-Generalprobe trifft das deutsche Team am Sonntag (19.05 Uhr/Sport1) auf Olympiasieger Frankreich, bevor es am Mittwoch in den Vorrundenspielort nach Bratislava reist. Dort bekommt es die deutsche Mannschaft in der ersten Turnierphase zunächst mit Belarus (14. Januar), Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar) zu tun. Die ersten zwei Mannschaften qualifizieren sich für die Hauptrunde, die ebenfalls in der slowakischen Hauptstadt stattfindet.

