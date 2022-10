Die 20-Jährige erlitt im Abschlusstraining vor dem Drei-Länder-Turnier in Tatabanya/Ungarn eine Handverletzung und muss die Heimreise nach Deutschland antreten.

Damit geht Gaugisch mit einem 16 Spielerinnen umfassenden Kader in die beiden anstehenden Aufgaben. In Tatabanya trifft die deutsche Mannschaft am Montag auf Gastgeber Ungarn (17.00 Uhr/Sportdeutschland.tv) und am Mittwoch auf Rumänien (18.00 Uhr/Sport1). Ihr erstes EM-Spiel bestreiten die DHB-Frauen am 5. November in Podgorica/Montenegro gegen Polen. Angeführt wird das Team von den beiden Kapitäninnen Alina Grijseels und Emily Bölk.

Das deutsche Aufgebot:

Tor: Katharina Filter (Kopenhagen Handbold/Dänemark), Isabell Roch (SCM Ramnicu Valcea/Rumänien)

Feld: Jenny Behrend (SG BBM Bietigheim), Maike Schirmer (VfL Oldenburg), Antje Döll (SG BM Bietigheim), Johanna Stockschläder (Thüringer HC), Luisa Schulze (Sport-Union Neckarsulm), Meike Schmelzer (HC Dunarea Braila/Rumänien), Lisa Antl (Borussia Dortmund), Xenia Smits (SG BBM Bietigheim), Emily Bölk (FTC Budapest/Ungarn), Mia Zschocke (Storhamar Handball Elite/Norwegen), Silje Brons Petersen (Kopenhagen Handbold/Dänemark), Alina Grijseels (Borussia Dortmund), Julia Maidhof (SG BBM Bietigheim), Maren Weigel (TuS Metzingen)

