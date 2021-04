Publiziert 23/04/2021 Am 12:42 GMT | Update 23/04/2021 Am 12:42 GMT

"Ich glaube, dass die Entscheidung in diesem Moment die richtige ist", sagte der 53-Jährige dem SID am Freitag. Für die Zukunft kann er sich aber weiterhin vorstellen, einen Posten in dem Gremium einzunehmen.

Nach Hintergrundgesprächen hatte sich der mächtige Funktionär, der sein Amt im Deutschen Handballbund in diesem Jahr aufgeben wird, gegen eine Kampfabstimmung entschieden. "Wir haben durch viel Miteinander geschafft, die Welt- und Europameisterschaften nach Deutschland zu holen. Das ist mir wichtiger als eine persönliche Positionierung", sagte Hanning.

