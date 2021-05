Publiziert 13/05/2021 Am 17:13 GMT | Update 13/05/2021 Am 17:13 GMT

"Ein Patrick Wiencek ist immer ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft, weil er in seiner Komplettheit für keine Mannschaft ersetzbar ist", sagte Hanning dem SID: "Von daher ist das schon ein harter Schlag."

Wiencek, Abwehrchef von Rekordmeister THW Kiel, hatte sich am Mittwoch beim 31:29-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris St. Germain einen Bruch des oberen rechten Wadenbeins zugezogen. Der 32-Jährige wird den Zebras in den restlichen Bundesligaspielen und beim deutschen Final Four am 3./4. Juni in Hamburg fehlen.

Für die Frage nach einer möglichen Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio sei es "viel zu früh", so Hanning: "Jetzt geht es erstmal darum, dass er gesund wird."

