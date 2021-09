Die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert gewann am Donnerstagabend ungefährdet mit 33:25 (15:9) bei der MT Melsungen. Bester Werfer der Hauptstädter, die sich bereits früh in der ersten Hälfte entscheidend abgesetzt hatten, war Rechtsaußen Hans Lindberg mit sechs Treffern.

Auch der SC Magdeburg und Frisch Auf Göppingen halten sich in der neuen Spielzeit noch schadlos. Der SCM siegte vor 3474 Zuschauern in der heimischen GETEC Arena mit 30:26 (15:14) gegen die HSG Wetzlar. Göppingen setzte sich im württembergischen Derby mit 34:27 (15:11) beim TVB Stuttgart durch und konnte sich dabei auf seinen starken Rückhalt Daniel Rebmann verlassen, der mit insgesamt 13 Paraden großen Anteil am Auswärtserfolg hatte.

Pokalsieger TBV Lemgo wartet hingegen weiter auf den ersten Saisonsieg. Das Team von Trainer Florian Kehrmann unterlag dem SC DHfK Leipzig mit 26:27 (12:14).

