Wie die Vereine am Freitag mitteilten, erhält der 28 Jahre alte Torwart einen Vertrag über zwei Jahre.

Rebmann, EM-Teilnehmer mit der deutschen Nationalmannschaft im vergangenen Januar, war 2012 in die A-Jugend der Göppinger gewechselt. "Ich wollte in meiner Karriere den nächsten Schritt machen und dabei einen anderen Verein kennenlernen, in dem ich mich weiterentwickeln kann, mich neu beweisen und dann auch sportlich durchsetzen muss", begründete der viermalige Nationalspieler seine Entscheidung.

