Mit Blick auf die Bundesliga hofft Bohmann, "der Politik beweisen zu können, dass wir die Probephase bis Ende Oktober gut abschließen und dann die Zuschauerzahl an allen Bundesliga-Standorten erhöhen können".

Die Bundesliga startet am kommenden Donnerstag in ihre 55. Spielzeit. Die Klubs sind auf die Zuschauer angewiesen. Die derzeit erlaubte Auslastung von 20 Prozent reicht nur für ein vorläufiges Überleben aus. "Es ist eine Milchmädchenrechnung. Wenn es dabei bleibt, können wir das bis Weihnachten noch so organisieren. Danach müssten wir neue Modelle fahren", sagte Bohmann vor Anwurf bei Sky.