Ab dem Saisonstart am 8. September sind die meisten Partien auch in der Konferenz zu sehen, das Konzept wurde etwas verändert.

Künftig werden bei der Schaltung jeweils ein Kommentator und ein Experte durch die parallel laufenden Spiele führen. Wieder mit dabei als Fachmann ist Martin Schwalb, der nach seiner Trainertätigkeit bei den Rhein-Neckar Löwen zu Sky zurückgekehrt ist. Die weiteren Experten sind Stefan Kretzschmar, Pascal Hens und Heiner Brand.

Das Highlight-Format "Kompakt" gibt es in der neuen Spielzeit zweimal pro Woche auf Sky Sport News und Sky Sport jeweils am Donnerstag und Sonntag. Los geht es mit den Sky-Übertragungen bereits am Samstag beim Supercup zwischen Meister THW Kiel und Pokalsieger TBV Lemgo-Lippe in Düsseldorf (19.00 Uhr). Das Spiel wird frei empfangbar auf Sky Sport News und skysport.de gezeigt.

