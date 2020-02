Isländer Gudmundsson neuer Trainer der MT Melsungen

Das gab der Klub einen Tag nach der Freistellung von Heiko Grimm bekannt. Der 59-jährige Gudmundsson bleibt zunächst bis zum Saisonende.

Am Samstag nimmt der frühere Nationaltrainer Dänemarks und Islands erstmals auf der Bank Platz, Melsungen spielt im EHF-Cup in Kassel gegen Bjerringbro-Silkeborg (20.45 Uhr). Melsungen hatte sich am Dienstag aufgrund der anhaltenden sportlichen Krise von Grimm getrennt.

"Es ist sicher nicht selbstverständlich, einen Trainer dieser Klasse zu gewinnen. Umso mehr freuen wir uns über die Zusage von?Gudmundur und seine Bereitschaft, uns schon ab Samstag zur Verfügung zu stehen", sagte MT-Vorstand Axel Geerken.

Gudmundssons größter Erfolg als Trainer war der Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro mit Dänemark. In der Bundesliga trainierte Gudmundsson von 2010 bis 2014 die Rhein-Neckar Löwen, mit denen er 2013 den EHF-Pokal holte.