Bundesliga schon vor dem Saisonstart die Handballfans. Dafür wurden unter anderem ein 30-Sekunden-Spot sowie Anzeigen für Online und Printmedien produziert. In der neuen Spielzeit, die am 8. September beginnt, kehren die Zuschauer - abhängig von der Infektionslage - in die Hallen zurück.

Im Video zur Kampagne "#IHRSEIDDIESTARS" wechseln Handballstars aller Profiklubs vom Spielfeld auf die Tribüne und schlüpfen in Fan-Outfits. Die Aktion ist nach der schwierigen Corona-Saison laut HBL-Mitteilung eine Würdigung der Anhänger, die "den Klubs und den Spielern in der schwersten Zeit seit Gründung der Handball-Bundesliga im Jahr 1966 die Treue gehalten haben".

"Die große Nähe zwischen Fans und Spielern macht den Handball einmalig", sagte HBL-Präsident Uwe Schenker: "Die Kraft, die Solidarität und die Treue unserer Fans hat uns bis hierher durch die Coronakrise getragen. Dies wollen wir zum Saisonstart besonders anerkennen."

