"Die Methoden sind bekannt, die Ziele bleiben gleich: Die Sicherheit aller Beteiligten hat oberste Priorität", sagte EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner der Handballwoche.

In der aktuellen Situation sei es "wichtig, flexibel zu bleiben, um schnell auf sich ändernde Umstände reagieren zu können. Diese Möglichkeit hat das Turnier-Management vor Ort", so Hausleitner: "So können wir den Ablauf des Turniers garantieren, und ich sehe nicht die Gefahr eines möglichen Abbruchs."

Angesichts steigender Infektionszahlen unter den teilnehmenden Nationen hatte die EHF die verpflichtende Quarantäne positiv getesteter Spieler für die EM in der vergangenen Woche von 14 auf 5 Tage verkürzt. An einer Durchführung des Turniers, das am Donnerstag beginnt, hält der Kontinentalverband fest.

