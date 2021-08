Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason verlor im Viertelfinale gegen Afrikameister Ägypten mit 26:31 (12:16) und musste den Traum von der fünften deutschen Medaille in der olympischen Geschichte des Männer-Handballs begraben. Bester deutscher Werfer waren Rückraumspieler Julius Kühn und Kreisläufer Johannes Golla mit je sechs Treffern.

Ägypten, das bei seiner siebten Olympia-Teilnahme erstmals im Halbfinale steht, trifft in der Runde der letzten Vier am Donnerstag auf den Rio-Zweiten Frankreich. Zudem stehen sich Olympiasieger Dänemark und Spanien gegenüber.

Vier Mal haben deutsche Hallenhandball-Teams bei Olympischen Spielen bislang auf dem Treppchen gestanden. Gold gab es für die DDR 1980 in Moskau, die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) holte zudem Silber 1984 in Los Angeles und 2004 in Athen sowie Bronze 2016 in Rio.

