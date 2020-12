Eines war klar: Der deutsche Rekordmeister wollte nach seinem Sturm auf Europas Handball-Thron feiern. Aber wie konnte das in Corona-Zeiten aussehen? "Ich weiß leider nicht, was erlaubt ist", sagte der überragende THW-Keeper Niklas Landin nach dem 33:28 (19:16) gegen den FC Barcelona, durch das der THW zum vierten Mal in der Königsklasse triumphiert hatte.