Nur vier Tage nach dem Einzug in das Pokal-Halbfinale setzte sich der Rekordmeister beim TVB Stuttgart mit 42:29 (22:11) durch und liegt bei einem Spiel mehr weiterhin vier Punkte hinter Spitzenreiter SC Magdeburg.

Verfolger SG Flensburg-Handewitt hingegen musste einen kleinen Rückschlag einstecken. Die Mannschaft um DHB-Kapitän Johannes Golla kam bei der HSG Wetzlar nicht über ein 29:29 (15:15) hinaus und liegt nun zwei Zähler hinter den Kielern.

Ad

Erfolgreich indes waren die Füchse Berlin. Die Hauptstädter besiegten die Rhein-Neckar Löwen mit 23:20 (11:10) und sind nur noch einen Punkt hinter Flensburg. Außerdem gewann Pokalsieger TBV Lemgo Lippe gegen Aufsteiger TuS N-Lübbecke mit 27:22 (14:9).

Handball Handball: GWD Minden verlängert mit Miljan Pusica VOR 8 STUNDEN

Die ersatzgeschwächten Kieler dominierten die Partie in Stuttgart von Beginn an und führten bereits nach sieben Minuten mit 6:1. Auch in der Folge blieben die Zebras konzentriert und nutzten ihre Chancen eiskalt aus. Stuttgart steckt nach der 14. Saisonniederlage im Abstiegskampf fest. Beste THW-Werfer waren Nationalspieler Patrick Wiencek und Rune Dahmke mit jeweils acht Treffern.

Handball Kapitän Böhm verlässt Hannover-Burgdorf nach sechs Jahren VOR 8 STUNDEN