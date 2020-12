Am Mittwoch hatte der THW in der Königsklasse das Topspiel beim ungarischen Meister KC Veszprem verloren (33:41), somit besitzen die Kieler nur noch geringe Chancen auf den direkten Einzug ins Viertelfinale. Im Heimspiel gegen Abstiegskandidat Ludwigshafen ließ das Jicha-Team hingegen von Beginn an nichts anbrennen. Patrick Wiencek und Rune Dahmke waren mit jeweils vier Treffern die besten Werfer der Gastgeber.