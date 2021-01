"Ich kann verstehen, dass Spieler in der heutigen Zeit besorgt sind um ihre Gesundheit", sagte Wolff. Gerade für Familienväter sei es etwas Schweres, die eigenen Kinder für einen Monat zurückzulassen. "Dass sie dieses Jahr das Turnier fahren lassen, nachdem sie selbst permanent in der Champions League aktiv waren, stört mich", so der Schlussmann vom polnischen Spitzenklub Vive Kielce.

Auch in der Königsklasse seien die Spieler in Länder gereist, die als Risikogebiete eingestuft worden sind. "Und jetzt auf einmal bei der WM ist es so ein großes Problem, obwohl die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen deutlich höher sind als beispielsweise in internationalen Wettbewerben", sagte Wolff.