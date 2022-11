"Die Spielerinnen haben es verdient, dass sie jetzt den Fokus zu 100 Prozent auf die EM richten können", sagte der Sportchef des Deutschen Handballbundes (DHB) bei einem digitalen Medientermin am Freitag. Das deutsche Team startet mit der Partie gegen Polen am Samstag (20.30 Uhr/Sportdeutschland.tv) in die Europameisterschaft.

"Wir haben da im direkten Vorfeld genug Raum gehabt, um in vielen Konstellationen die Themen durchzusprechen", sagte Kromer. Der DHB habe mit der Gründung einer unabhängigen Expertenkommission, die den Fall aufarbeiten wird, "eine Lösung gefunden". Kromer betonte, dass das Thema "uns tierisch beschäftigt. Wir haben ganz lange Zeit mit diesem Thema gekämpft." Nun sei er "auch froh, dass der Fokus auch jetzt durch die guten Leistungen der Damen hoffentlich dann auch auf das Handballspiel der Frauen gelenkt wird".

