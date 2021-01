"Es ist insgesamt das falsche Turnier zu dieser Zeit", sagte der Sozialdemokrat im Interview mit RTL/ntv: "Das Turnier, das die Handballspieler bestreiten müssen, macht mir wesentlich mehr Sorgen als die Geisterspiele in der Bundesliga."

Am Sonntag war die zweite deutsche Vorrundenpartie gegen Kap Verde abgesagt worden, weil der Außenseiter coronabedingt nicht die im Reglement vorgeschriebenen zehn spielfähigen Akteure aufbieten konnte. Der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) wurde am Grünen Tisch der Sieg zugesprochen, dieser war gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Einzug in die nächste Turnierphase.