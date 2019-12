Lichtlein neuer Rekordspieler - Flensburg verliert in Ludwigshafen

Der 39-Jährige kam beim 25:29 (16:11) seines Klubs HC Erlangen bei der TSV Hannover-Burgdorf zu seinem 626. Einsatz im deutschen Oberhaus und übertraf die 20 Jahre alte Bestmarke seines Torhüter-Kollegen Jan Holpert (625).

Hannover sicherte sich nach einer schwachen ersten Halbzeit am Ende doch noch den Sieg und eroberte den zweiten Platz in der Tabelle, da Meister SG Flensburg-Handewitt eine völlig unerwartete Niederlage kassierte. Am Tag vor der Nominierung des endgültigen EM-Kaders durch Bundestrainer Christian Prokop verlor das Team von Trainer Maik Machulla bei den Eulen Ludwigshafen 23:25 (12:12), musste im Kopf-an-Kopf-Rennen mit Rekordmeister THW Kiel einen herben Rückschlag hinnehmen und ist nur noch Dritter.

Denn die Mannschaft von Filip Jicha meisterte ihre Pflichtaufgabe mühelos und gewann gegen die HBW Balingen-Weilstetten 36:26 (19:10). In der Tabelle führt Kiel mit 28:6 Punkten vor Hannover (26:8) und Flensburg (26:10), das ein Spiel mehr absolviert hat.

Der zweimalige deutsche Meister Rhein-Neckar Löwen setzte sich gegen den aufopferungsvoll kämpfenden Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen in der Schlussphase souverän durch und gewann 32:28 (16:15). Die Löwen sprangen zumindest bis Samstag auf Rang vier, punktgleich mit Flensburg.