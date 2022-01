Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason trifft in den Play-off-Spielen (13. bis 17. April) auf Belarus oder die Färöer. Dies ergab die Auslosung am Samstag in Budapest. Die neun Sieger der K.o.-Duelle, die in Hin- und Rückspiel ermittelt werden, nehmen am Turnier in Polen und Schweden (12. bis 29. Januar) teil.

"Belarus ist ein sehr starker Gegner, den wir natürlich gut kennen ? das beruht auf Gegenseitigkeit", sagte Gislason: "Zuerst muss aber Belarus gegen die Färöer bestehen, und die sind alles andere als leicht einzustufen."

Ad

Wahrscheinlich ist aber ein erneutes Duell mit Belarus. Den letzten Vergleich mit dem WM-17. hatte die deutsche Mannschaft in der EM-Vorrunde kürzlich mit 33:29 gewonnen. "Wie stark Belarus ist, haben wir gerade erst im Auftaktspiel der Euro erfahren. Um unseren Weg fortzusetzen, ist die WM-Qualifikation in jedem Fall unser nächstes Ziel", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer.

Handball Lösbare Aufgabe für Deutschlands Handballer in der WM-Quali VOR EINER STUNDE

Nächste Maßnahme der Auswahl des Deutschen Handballbundes ist nach EM-Platz 7 vom 14. bis zum 20. März aber ein Lehrgang mit zwei Länderspielen. Der den WM-Play-offs vorausgehende Lehrgang wird voraussichtlich am 11. April beginnen.

Als WM-Starter fest stehen bereits die Gastgeber Polen und Schweden, Weltmeister Dänemark, Olympiasieger Frankreich und der EM-Finalist Spanien. Die weiteren neun europäischen Teilnehmer werden in Play-off-Spielen ermittelt.

Die WM-Play-offs im Überblick:

Deutschland ? Färöer/Belarus

Ukraine/Finnland ? Kroatien

Italien/Slowenien ? Serbien

Portugal/Schweiz ? Niederlande

Österreich/Estland ? Island

Griechenland/Bosnien-Herzegowina ? Montenegro

Tschechien ? Nordmazedonien/Rumänien

Israel/Litauen ? Ungarn

Russland ? Slowakei/Belgien

Handball "Spieler haben ihre Seele gegeben": EHF zieht Fazit der Handball-EM VOR 3 STUNDEN