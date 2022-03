"Wir erwarten Druck von den Rängen, aber genau solche Spiele mögen wir", sagte SG-Trainer Maik Machulla.

Am 7. April (18.45 Uhr) müssen sich die Norddeutschen mit ihrem 25:21 (14:10)-Sieg im Rücken in der mit 8000 Zuschauern bereits ausverkauften Pick-Arena behaupten. Die Halle wurde erst im Dezember vergangenen Jahres eingeweiht und war auch Schauplatz mehrerer Begegnungen bei der Handball-EM im Januar.

Dass die Gastgeber am Mittwochabend vor nur 1522 Besuchern in der nicht einmal zu einem Viertel gefüllten Flens-Arena zwischenzeitlich sogar sieben Tore herausgeworfen hatten, mochte der norwegische Rückraumspieler Göran Sögard Johannessen nach der Partie nicht mehr thematisieren: "Es ist Halbzeit. Nun müssen wir noch einmal 60 Minuten weiterarbeiten."

Immerhin: Bei ihren bislang 14 Achtelfinalteilnahmen in der Königsklasse ist die SG nur ein einziges Mal nicht weitergekommen. In der Runde der letzten Acht träfen die Schleswiger am 11./12. sowie am 18./19. Mai auf Rekordsieger FC Barcelona.

