Publiziert 18/03/2021 Am 21:04 GMT

Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert siegte bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 29:27 (15:13) und blieb im 18. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Dadurch zog Magdeburg mit 30:10 Punkten an Titelverteidiger THW Kiel (29:3) vorbei. Der Rekordmeister aus Kiel ist noch vier Spiele in Rückstand.

"Wir haben verdient gewonnen, weil wir das gesamte Spiel über geführt haben", sagte Magdeburgs Torhüter Jannick Green bei Sky: "Wir haben derzeit einfach einen guten Lauf und besitzen viel Selbstvertrauen."

Beste Werfer bei den Magdeburgern, die zuletzt Ende November bei SC DHfK Leipzig verloren haben, waren Omar Ingi Magnusson und Lukas Mertens mit jeweils sieben Treffern.

Handball Handball: Rode wechselt vom BVB nach Thüringen VOR 10 STUNDEN

Verfolger Rhein-Neckar Löwen löste seine Pflichtaufgabe im Derby beim Abstiegskandidaten Die Eulen Ludwigsburg souverän. Die Löwen bezwangen den Tabellen-17. mit 31:27 (15:15) und hielten mit 28:12 Punkten den Anschluss zu Magdeburg und Kiel.

Die Erfolgsspur wiedergefunden haben die Füchse Berlin. Das 28:25 gegen GWD Minden war der zweite Sieg in Serie nach zuvor vier Niederlagen.

Handball Klarheit am Kreis: Bietigheim verlängert mit Snelder und Schulze VOR 11 STUNDEN