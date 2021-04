Publiziert 18/04/2021 Am 13:25 GMT

Die Mannschaft von Bennet Wiegert setzte sich im HBL-Topspiel am Sonntag 31:27 (15:13) gegen die MT Melsungen durch und festigte damit den vierten Tabellenplatz, der am Saisonende zur Teilnahme an der European League berechtigt.

Zudem feierten die formstarken Gastgeber um ihren überragenden Torhüter Jannick Green eine gelungene Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel im "kleinen" Europapokal gegen IFK Kristianstad am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN). Das Hinspiel hatte Magdeburg in Schweden deutlich gewonnen (34:28).

Handball Ein Sieg, aber kein "Erfolg": DHB-Frauen hadern mit Defensivleistung VOR 10 STUNDEN

Die mit vielen Nationalspielern gespickten Melsunger setzten hingegen ihre Berg- und Talfahrt fort. Die Niederlage in Magdeburg, das nur eines seiner vergangenen 26 Pflichtspiele verlor, war die bereits neunte der laufenden Liga-Saison. Die europäischen Ränge sind aber noch in Reichweite, auch weil Melsungen erst 22 Saisonspiele absolvieren konnte.

Handball WM-Play-offs: DHB-Frauen gewinnen Hinspiel in Portugal VOR 17 STUNDEN