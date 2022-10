Der Isländer, der zuletzt aus zunächst nicht näher erläuterten Gründen gefehlt hatte, habe sich in seiner Heimat "einer Vielzahl von medizinischen Untersuchungen" unterzogen, "die erfreulicherweise allesamt positiv verlaufen sind", heißt es in einer Mitteilung des Klubs.

Möglicherweise müsse sich der 25-Jährige bald einem operativen Eingriff unterziehen, dieser sei jedoch vorsorglich und sollte "nur zu einer relativ kurzen Ausfallzeit führen", heißt es.

Ad

Der SCM startet in Saudi-Arabien am Dienstag als Titelverteidiger in die Klub-Weltmeisterschaft. Im ersten Spiel trifft das Team von Trainer Bennet Wiegert auf Sydney University HC, am Donnerstag wartet mit Al-Khaleej eine große Unbekannte aus dem Gastgeberland.

Handball Rekordmeister Kiel holt Yannick Fraatz VOR 4 STUNDEN

"Wo die jetzt genau herkommen, weiß ich nicht", gab Wiegert im Interview mit dem mdr zu. Auch Material zur Sichtung der Spiele sei rar: "Gucken wir mal, was uns da erwartet."

Die großen Namen erwarten die Magdeburger womöglich in der K.o.-Runde. Ein Wiedersehen mit Benfica Lissabon, gegen das Magdeburg im Finale der European League im Mai dramatisch (39:40 n.V.) verlor, ist ebenso möglich, wie ein Kräftemessen mit dem Champions-League-Sieger FC Barcelona oder dem polnischen Dauermeister KS Kielce mit Nationaltorhüter Andreas Wolff.

Gegen das Starensemble aus Katalonien gewannen der deutsche Meister das Finale im letzten Jahr. "Wenn wir darüber sprechen, dass wir mit Benfica noch was klarzustellen haben, hat Barcelona ganz sicher auch mit uns noch was klarzustellen", blickt Wiegert auf die möglichen Duelle voraus.

Handball Sieg gegen Ljubljana: Bietigheim weiter ohne Niederlage UPDATE GESTERN UM 13:55 UHR