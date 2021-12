Der Bundesliga-Primus setzte sich beim Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen mit 31:26 (13:14) durch und empfängt im Viertelfinale Anfang Februar nun den Bundesligisten GWD Minden.

Für die Magdeburger, die in der Bundesliga verlustpunktfrei an der Tabellenspitze stehen und in dieser Saison noch kein Pflichtspiel verloren haben, erzielten Rechtsaußen Daniel Pettersson und Rückraumspieler Michael Damgaard jeweils sechs Treffer.

