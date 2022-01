Mit Ausnahme des Spanien-Spiels (23:29) habe "die Mannschaft unter diesen Bedingungen für mich mehr als überzeugt", schrieb der langjährige DHB-Vizepräsident in seiner kicker-Kolumne. Vor allem den "beherzten, von Leidenschaft geprägten Auftritt" gegen Norwegen (23:28) am Freitagabend hob Hanning hervor.

Der meinungsstarke Manager der Füchse Berlin erinnerte in diesem Zusammenhang an die elf coronabedingten Ausfälle im deutschen Team. Er habe sich während des Norwegen-Spiels "ehrlicherweise oft die Frage gestellt - zum Beispiel, als Jogi zwischen den Pfosten eine Pause brauchte: Was wäre jetzt gewesen, wenn ein Andi Wolff zur Verfügung gestanden hätte? Was wäre gewesen, wenn Julian Köster die Hilfestellung von Julius Kühn gehabt hätte? Was wäre gewesen, wenn Kai Häfner nach seinem tollen Turnierbeginn von der Bank hätte kommen können?", so Hanning.

Für die verbleibenden EM-Hauptrundenspiele gegen Vizeweltmeister Schweden am Sonntag (18.00 Uhr/ARD) und Russland am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF) stehe "nicht nur das Ergebnis, sondern auch das Erlebnis" im Vordergrund. "Wir müssen mit dem gleichen Engagement und Herz gegen Schweden und Russland spielen", schrieb Hanning: "Warum sollen wir diese Spiele nicht gewinnen können?" Vielleicht stünden Spieler wie Kühn, Wolff, Häfner oder Timo Kastening "bald wieder für Kurzeinsätze zur Verfügung. Abgerechnet wird bekanntlich zum Schluss."

