Publiziert 02/04/2021 Am 10:16 GMT

Der 38-Jährige, der im Sommer zum Zweitligisten HSV Hamburg wechselt, unterzog sich am Donnerstag in der Sportklinik Stuttgart einer Meniskus-Operation am rechten Knie.

Bitter wird Bundestrainer Alfred Gislason damit möglicherweise für die EM-Qualifikationsspiele in Bosnien-Herzegowina (29. April) und in Stuttgart gegen Estland (2. Mai) nicht zur Verfügung stehen. Beim TVB Stuttgart wird er vom slowenischen Nationaltorhüter Primoz Prost vertreten.

Handball Handball: Rhein-Neckar Löwen klettern auf Platz drei VOR 16 STUNDEN

Handball Olympia-Auslosung: Handballer treffen auf Frankreich und Spanien GESTERN AM 09:36