"Gute Ergebnisse sind für uns das Erreichen der Halbfinalspiele. Vor allem bei der Heim-EM der Männer muss das unser Anspruch sein", sagte Michelmann im Rahmen des DHB-Bundestages in Düsseldorf.

In den kommenden Jahren stehen für den DHB einige Großereignisse an, unter anderem die Männer-EM 2024 und -WM 2027 werden in Deutschland ausgetragen. Dazu kommt die Frauen-WM 2025: "Klar ist auch, dass wir mit der Frauennationalmannschaft noch einen längeren Weg in die Weltspitze vor uns haben", so Michelmann.

Handball Kiel und Berlin holen den fünften Sieg - Ekberg nun THW-Rekordschütze VOR 15 STUNDEN

Handball DHB: Föste löst Hanning als Vizepräsident ab - Michelmann wiedergewählt VOR 18 STUNDEN