Am Sonntag (15.15 Uhr/ZDF) steht für Deutschland in Tallinn gegen Estland das zweite Spiel im Rahmen der EM-Quali an. Der dritte DHB-Gegner in Qualifikationsgruppe 2 ist Österreich. Die jeweils ersten beiden Teams sowie die vier besten Dritten der insgesamt acht Qualifikationsgruppen sichern sich ihr Ticket für die EM-Endrunde 2022 in Ungarn und der Slowakei.