Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert sicherte sich den vorzeitigen Titelgewinn durch ein 31:26 (15:15) gegen HBW Balingen-Weilstetten. In den ausstehenden beiden Spielen ist der SCM angesichts von 60:4 Punkten nicht mehr von der Bundesliga-Spitze zu verdrängen.

Vier Tage nach dem so unglücklich verlorenen Finale in der European League (39:40 nach Verlängerung bei Benfica Lissabon) tat sich der SCM mit Abstiegskandidat Balingen lange schwer. Erst in der Schlussphase konnten sich die Gastgeber entscheidend absetzen.

Die Magdeburger folgen auf Rekordmeister THW Kiel, der den Titel in den vergangenen beiden Spielzeiten gewonnen hatte. Für den Traditionsklub ist es die zweite gesamtdeutsche Meisterschaft nach dem Triumph unter dem jetzigen Bundestrainer Alfred Gislason im Jahr 2001, in der DDR hatte der SCM zehn Meistertitel errungen.

