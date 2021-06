Publiziert 23/06/2021 Am 19:16 GMT | Update 23/06/2021 Am 19:16 GMT

Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla übernahm durch das dramatische 27:26 (15:11) beim HC Erlangen am vorletzten Spieltag mit 66:8 Punkten zunächst wieder die Tabellenführung. Hampus Wanne war der erfolgreichste Werfer der SG mit acht Toren, den Siegtreffer erzielte Jim Gottfridsson vier Sekunden vor Spielende.

Der THW (65:7) kann aber am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky) gegen Pokalsieger TBV Lemgo wieder vorbeiziehen. Der Rekordmeister, der seinen 22. Titel anpeilt, sollte allerdings spätestens seit der unerwarteten Niederlage im Halbfinale um den DHB-Pokal vor dem TBV gewarnt sein.

"Wir haben auch heute wieder viel Mentalität gezeigt. Wir haben eine Aufgabe und wollen sie bestehen", sagte Wanne bei Sky: "Diese Saison ist die härteste. Obwohl wir immer wieder nicht gut gespielt haben, haben wir es irgendwie hinbekommen."

Handball Handball: Ex-Bundestrainer Prokop wird Coach in Hannover VOR 5 STUNDEN

Die Meisterschaftsentscheidung wird in jedem Fall am letzten Spieltag am Sonntag fallen. Dann hat Kiel bei den Rhein-Neckar Löwen die deutlich härtere Nuss zu knacken als die SG, die Balingen-Weilstetten empfängt. Die HBW machte am Mittwoch durch das 30:26 (16:12) gegen Hannover-Burgdorf den Klassenerhalt perfekt.

Kiel hat gegen die SG den direkten Vergleich (29:21, 28:31) gewonnen, der bei Punktgleichheit am Saisonende entscheidet.

Handball HSV-Handballer nach fünf Jahren wieder erstklassig GESTERN AM 19:43