Bei dem arthroskopischen Eingriff glättete Melsungens Mannschaftsarzt Dr. Gerd Rauch den umgeschlagenen Außenmeniskus im Knie. "Tobias hat alles gut überstanden", wird der Mediziner in einer Mitteilung der MT Melsungen zitiert: "Er wird voraussichtlich vier bis sechs Wochen brauchen, ehe er wieder voll einsatzfähig ist."

Rechtsaußen Reichmann hatte die Verletzung am 15. Januar im WM-Auftaktspiel gegen Uruguay (43:14) bei einem vermeintlich harmlosen Zusammenprall erlitten. An seiner Stelle wurde Patrick Groetzki von den Rhein-Neckar Löwen nachnominiert. In den Sozialen Netzwerken teilte Reichmann seinen Anhängern nun mit: "Mir geht es gut, die Schmerzen lassen sich aushalten, es geht bergauf!"